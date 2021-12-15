Витер: «Не буду сильно хвалить, было много брака»
Витер: «Альтаир» в ближайшем будущем никто не узнает»
Наставник «Мариуполя» рассказал о главном плане на сезон
15 декабря 21:49
Сергей Витер / Фото: Суперлига
Главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер прокомментировал уверенную победу над «Альтаиром» (7:2):
«Сегодня были как хорошие моменты, так и не очень, где-то много потерь, срывов, потому что пытались сыграть в более комбинационный хоккей. Мы отдаём себе отчет в том, что мы играем с молодой командой, которая будет стараться. Выиграли игру, готовимся дальше.
Об «Альтаире».
«Думаю, это команду в ближайшем будущем никто не узнает. Там есть талантливые ребята, которые очень прилично добавят, играя со взрослыми хоккеистами. Мне очень понравилось, как они действовали сегодня».
О целях на сезон.
«Победа в каждой игре, а там дальше будет видно».
Напомним, в Суперлиге «Альтаир» проиграл оба своих матча. В первом туре команда из Дружовки уступила «Донбассу».
Комментарии 0