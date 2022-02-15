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Витер: «Ключевым был второй период, когда мы полностью отошли от нашего тактического рисунка»

Главный тренер «Мариуполя» нашел за что похвалить свою команду
Хоккей Хоккейная Суперлига
15 февраля 22:40
Витер: «Ключевым был второй период, когда мы полностью отошли от нашего тактического рисунка»
Фото: пресс-служба Суперлиги

Главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер прокомментировал поражение от «Донбасса» (3:5) в матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч. Слова наставника приводит пресс-служба Лиги:

«Самоотдача была – ребята старались. Ключевым был второй период, когда мы полностью отошли от нашего тактического рисунка. У соперника начали получаться контратаки, а это превратилось в преимущество.

Чего не хватило, чтобы переломить ход матча? В конце тяжело уже. Матч проходил на высоких скоростях. Может где-то нам сил уже не хватило. Самое главное, что у команды есть желание и они стараются.

Единственное, нужно держать строй всю игру, а не в определенных моментах».


Турнирная таблица Суперлиги.

Сергей Остапенко
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Теги

Сергей Витер Донбасс ХК Мариуполь

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