Дубль Сигарева помог «Донбассу» обыграть «Мариуполь» и добыть десятую победу кряду
Витер: «Ключевым был второй период, когда мы полностью отошли от нашего тактического рисунка»
Главный тренер «Мариуполя» нашел за что похвалить свою команду
15 февраля 22:40
Фото: пресс-служба Суперлиги
Главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер прокомментировал поражение от «Донбасса» (3:5) в матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч. Слова наставника приводит пресс-служба Лиги:
«Самоотдача была – ребята старались. Ключевым был второй период, когда мы полностью отошли от нашего тактического рисунка. У соперника начали получаться контратаки, а это превратилось в преимущество.
Чего не хватило, чтобы переломить ход матча? В конце тяжело уже. Матч проходил на высоких скоростях. Может где-то нам сил уже не хватило. Самое главное, что у команды есть желание и они стараются.
Единственное, нужно держать строй всю игру, а не в определенных моментах».
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