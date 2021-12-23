Витер: «Мы так и должны играть – вратарь постарался, оборона постаралась»

Сергей Витер / Фото: Суперлига

Главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер высказался о победе над «Альтаиром» в рамках 8-го тура хоккейной Суперлиги Париматч.



Почему сегодня в воротах Максим Дуве? Должна же быть какая-то ротация у вратарей – он не может постоянно сидеть. Сегодня доверили ему матч, дальше будем смотреть.

Цели на следующий матч будут как обычно. Играть нужно только на победу и радовать болельщиков. Так что всех приглашаем.

У нас будут очень важные две игры перед Новым Годом, так что будем стараться».