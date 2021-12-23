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Витер: «Мы так и должны играть – вратарь постарался, оборона постаралась»

Специалист отметил перспективы игроков «Альтаира»
Хоккей Хоккейная Суперлига
23 декабря 23:08
Витер: «Мы так и должны играть – вратарь постарался, оборона постаралась»
Сергей Витер / Фото: Суперлига

Главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер высказался о победе над «Альтаиром» в рамках 8-го тура хоккейной Суперлиги Париматч.

«Мы так и должны играть – вратарь постарался, оборона постаралась. На самом деле, было очень много моментов от «Альтаира» – пацаны создавали, но где-то не реализовали. Ничего, я думаю, что у них все впереди.

Почему сегодня в воротах Максим Дуве? Должна же быть какая-то ротация у вратарей – он не может постоянно сидеть. Сегодня доверили ему матч, дальше будем смотреть.

Цели на следующий матч будут как обычно. Играть нужно только на победу и радовать болельщиков. Так что всех приглашаем.

У нас будут очень важные две игры перед Новым Годом, так что будем стараться».

Напомним, ранее «Мариуполь» дома забросил «Альтаиру» шесть безответных шайб.

Карен Агабекян
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ХК Мариуполь ХК Альтаир Сергей Витер

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