Витер: «Не буду сильно хвалить, было много брака»

Наоя Иноуэ – Аран Дипаэн. Онлайн трансляция
14 декабря 10:00
Главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер
прокомментировал победу над СК «Сокол» (6:3) в первом для своей команды матче хоккейной Суперлиги Париматч.
«Нормальная игра. Не буду сильно хвалить, было много брака. Парни выиграли, взяли очки, добыли победу. Сегодня у нас аншлаг, очень это нравится. Спасибо болельщикам, что приходят и поддерживают нас».
О дебюте Артёма Севанькаева.
Доволен. Он работал. Очки придут. Первая игра, всё нормально».
Напомним, ранее была опубликована заявка «Мариуполя» на сезон.
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