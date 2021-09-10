Витер – о 0:5 от «Сокола»: «Все под контролем. Очень многое получилось»

Сергей Витер / Фото: uhl.ua

Главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер дал комментарий после поражения от «Сокола» (0:5) на Kremenchuk Open Cup.



Что не получилось в сегодняшнем матче у вашей команды?

Конечно же, хочу извиниться за результат перед болельщиками, потому что нужно забивать в любой ситуации и в любом состоянии. Ребят винить не буду, они стараются. Думаю, что мы все наладим в ближайшее время и в чемпионате все поправим.