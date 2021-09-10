«Сокол» уничтожил «Мариуполь» на Kremenchuk Open Cup
Витер – о 0:5 от «Сокола»: «Все под контролем. Очень многое получилось»
Главный тренер «стальных чаек» уверен, что к началу чемпионата Украины удастся все наладить
Сергей Витер / Фото: uhl.ua
Главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер дал комментарий после поражения от «Сокола» (0:5) на Kremenchuk Open Cup.
Что не получилось в сегодняшнем матче у вашей команды?
Получилось очень многое. Скажу так: все под контролем, мы знаем почему проиграли, так как проделали колоссальную работу. Ребята находятся под нагрузкой и еще не отошли от нее.
Конечно же, хочу извиниться за результат перед болельщиками, потому что нужно забивать в любой ситуации и в любом состоянии. Ребят винить не буду, они стараются. Думаю, что мы все наладим в ближайшее время и в чемпионате все поправим.
Напомним, что турнир с участием «Белого Барса», «Сокола», «Кременчуга» и «Мариуполя» транслирует телеканал XSPORT+ и портал XSPORT.ua.
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