«Краматорск» в драматичном матче выиграл у «Мариуполя»
Витер – о поражении «Краматорску»: «Нужно играть с самого начала»
«Мариуполь» уступил в последней домашней игре в 2021 году
18:54
Фото: пресс-служба Суперлиги
Главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер рассказал о причинах поражения от «Краматорска» (2:4) в матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч:
Игра проиграна. Очень плохо начали, первый период – ужас. Во втором периоде уже удалось где-то перехватывать инициативу. Так бывает. В третьем уже насели на соперника, обидная шайба. Наша ошибка. Счет 2:3 стал 2:4.
Как Вы думаете, могла повлиять усталость?
Нет, это не усталость. Если бы вторую половину игры медленнее играли, тогда была бы усталость. Мы очень прилично добавили, но не хватило. Нужно играть с самого начала.
Следующая игра с «Донбассом». Чего ожидать болельщикам?
Всех болельщиков поздравляю с наступающим Новым Годом, всем здоровья. Большое спасибо, что приходят нас поддерживают. Жалко, что проиграли заключительную домашнюю игру в календарном году, но ничего страшного. Сезон продолжается, будем стараться радовать.
Несмотря на поражение, «Мариуполь» остался на втором месте в турнирной таблице Суперлиги.
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