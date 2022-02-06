«Мариуполь» в напряженном матче обыграл СК «Сокол»
Витер: «Поединок хороший, парни молодцы, бились»
Главный тренер «Мариуполя» – о победе в матче с СК «Сокол»
06 февраля 20:30
Сергей Витер / фото - hsl.com.ua
Главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер прокомментировал матч с СК «Сокол».
Вы первыми пропустили в матче, но сравняли счет и вышли вперед. Как оцените сегодняшний матч?
«Поединок хороший, парни молодцы, бились, было тяжело. Действительно вязкая игра. Самое главное – это было взять сегодня два очка, потому что все смотрят в таблицу. Ребятам благодарен за проделанную работу».
Все ваши установки на матч были выполнены?
«Так не бывает. Основная установка – выиграть игру. Выиграли – красавцы».
За счет чего удалось удержать преимущество в матче до конца?
«Характер, самоотдача».
«Мариуполь» в напряженном матче обыграл СК «Сокол».
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