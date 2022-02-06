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Витер: «Поединок хороший, парни молодцы, бились»

Главный тренер «Мариуполя» – о победе в матче с СК «Сокол»
Хоккей Хоккейная Суперлига
06 февраля 20:30
Витер: «Поединок хороший, парни молодцы, бились»
Сергей Витер / фото - hsl.com.ua

Главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер прокомментировал матч с СК «Сокол».

Вы первыми пропустили в матче, но сравняли счет и вышли вперед. Как оцените сегодняшний матч?

«Поединок хороший, парни молодцы, бились, было тяжело. Действительно вязкая игра. Самое главное – это было взять сегодня два очка, потому что все смотрят в таблицу. Ребятам благодарен за проделанную работу».

Все ваши установки на матч были выполнены?

«Так не бывает. Основная установка – выиграть игру. Выиграли – красавцы».

За счет чего удалось удержать преимущество в матче до конца?

«Характер, самоотдача».

«Мариуполь» в напряженном матче обыграл СК «Сокол».

Рене Тер Велде
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Теги

СК Сокол ХК Мариуполь Сергей Витер

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