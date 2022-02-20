СК «Сокол» уверенно разобрался с «Мариуполем»
Витер: «Сегодня были слабы физически»
Главный тренер «Мариуполя» – о матче с СК «Сокол»
20:30
Сергей Витер / фото - hsl.com.ua
Главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер прокомментировал матч с СК «Сокол».
«Мы очень плохо сыграли. Наверное, это худший матч с августа. Не хочется оправдываться, поездка, наверное, все-таки вымотала, десятый день. Ничего страшного, будем разбираться, идем дальше.
Сегодня были очень слабые физически. В моих командах это бывает очень редко, наверное, сказалась поездка».
СК «Сокол» уверенно разобрался с «Мариуполем».
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