Витер: «У нас еще хромает реализация, но ничего страшного»

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Главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер прокомментировал победу над «Рулав Одд» (1:0) в матче регулярного чемпионата УХЛ. Слова специалиста приводит пресс-служба турнира.

Понятно, что мы должны были реализовывать свои моменты, и счет мог быть другим. Но здорово сыграл вратарь соперника. К слову, и наш голкипер сегодня здорово сыграл. Главное для нас сегодня – было взять 2 очка после поражения. Идем дальше – все в порядке.