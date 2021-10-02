«Мариуполь» обыграл «Рулав Одд» в самом скучном матче сезона
Витер: «У нас еще хромает реализация, но ничего страшного»
Главный тренер «Мариуполя» – о минимальной победе над «Рулав Одд»
Фото: УХЛ
Главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер прокомментировал победу над «Рулав Одд» (1:0) в матче регулярного чемпионата УХЛ. Слова специалиста приводит пресс-служба турнира.
У нас еще хромает реализация, конечно. Но ничего страшного. У ребят сегодня была основная установка - не пропустить. Они ее выполнили.
Понятно, что мы должны были реализовывать свои моменты, и счет мог быть другим. Но здорово сыграл вратарь соперника. К слову, и наш голкипер сегодня здорово сыграл. Главное для нас сегодня – было взять 2 очка после поражения. Идем дальше – все в порядке.
Дальше вас ждет выездная серия. Чего ожидаете от этих матчей?
Мы едем только за победами, а там посмотрим.
Напомним, в предыдущем туре «Мариуполь» разгромно уступил «Краматорску».
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