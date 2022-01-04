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Витер: «У нас все тройки сейчас разбиты – пять человек на травме»

Наставник отметил, что хотелось бы победить «Белый Барс» легче
Хоккей Хоккейная Суперлига
21:58
Витер: «У нас все тройки сейчас разбиты – пять человек на травме»
Сергей Витер / Фото: Суперлига

Главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер прокомментировал сложную победу над «Белым Барсом» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате Суперлиги Париматч.

«Мне, как тренеру, конечно, хотелось бы, чтобы было полегче, но это нормально. «Белый Барс» сегодня «жизнь отдавал», они лицом под шайбу ложились, молодцы. Нам нужно реализовывать. Почему мало реализовали? У нас все тройки сейчас разбиты – пять человек на травме. Ничего страшного, готовимся к «Соколу», восстановимся».

О пропущенных двух шайбах в первом периоде.

«Была доля везения, один наброс – шайба залетела. С пятака не удержали, игрок здорово добивал. Это нормально – это хоккей».

О дебюте Владислава Бойко и Никиты Коваленко.

«Для первой игры доволен. Будем дальше смотреть. Надеемся на них».

Напомним, в предыдущем матче регулярного чемпионата «Мариуполь» уступил «Донбассу».


Карен Агабекян
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Теги

Белый Барс Сергей Витер ХК Мариуполь

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