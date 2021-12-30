Президент IIHF: «Мы должны были обеспечить все необходимые условия для проведения МЧМ-2022, но этого оказалось недостаточно»
Вице-президент хоккейной ассоциации Канады прокомментировал новость об отмене МЧМ-2022
Дин Макинтош – о ситуации с COVID-19 в стране
фото / Minas Panagiotakis
Вице-президент хоккейной ассоциации Канады (CHA) Дин Макинтош в интервью пресс-службе организации прокомментировал отмену молодежного чемпионата мира-2022 из-за участившихся случаев заболевания коронавирусом среди команд-участниц турнира.
«Ситуация с COVID-19 постоянно меняется, и с тех пор как мы начали планировать чемпионат мира, мы были уверены в действующих протоколах охраны здоровья и безопасности. Работая с Агентством общественного здравоохранения Канады и IIHF, мы были уверены в нашем плане и продолжали постоянно обсуждать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы наши протоколы были согласованы с правительством Альберты.
Вскоре после прибытия команд в Канаду протоколы по охране здоровья и безопасности были усилены и было введено ежедневное тестирование, чтобы гарантировать раннее выявление случаев Covid-19 и минимизировать распространение среди участников и сообщества. Мы разочарованы, но это правильное решение, учитывая текущую ситуацию».
Напомним, МЧМ-2022 могут перенести на лето.