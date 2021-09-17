Вице-президент «Сокола»: «Чемпионат обещает быть очень интересным»
Вице-президент «Сокола» Вячеслав Лецкан поделился ожиданиями от нового сезона УХЛ. Слова функционера приводит пресс-служба столичного клуба:
«Донбасс» побеждать можно и нужно. Убежден, что дончанам с нами легко не будет. Да, у них очень сильные хоккеисты. Среди них – большинство сильнейших украинских игроков.
Другое дело, как активно их там задействуют. Поединки Лиги чемпионов показали, что на лед выходят единицы. Пересунько, Пангелов-Юлдашев, Морозов, Буценко, Лялька, Андрейкив – выставляют в основном их, и то дают не так много времени.
Видно, реалии украинского хоккея такие, что со своими исполнителями нам с лучшими командами Дании и Франции тягаться трудно. Хотя чтобы понять, что мы можем, хоккеистов надо выпускать.
Есть пример того же «Руана». В первом звене там сильные легионеры. Но другие составленные из французов. Уверен, с ними можно пробовать бороться и украинцами. Тем более, с теми, которые есть в «Донбассе».
Гораздо сильнее, судя по комплектации, в этом сезоне станет «Мариуполь». На своем уровне, очевидно, останется «Кременчуг», будет сопротивляться «Краматорск».
На днях разговаривал с владельцами харьковского «Рулава Одд». У них тоже серьезные амбиции. Харьковчане – новички, но в первом сезоне рассчитывают замахнуться на четверку сильнейших.
Чемпионат обещает быть очень интересным».
Сегодня, 17 сентября, «Сокол» сыграет против «Донбасса» в матче-открытии нового сезона УХЛ. Прямую трансляцию встречи смотрите на XSPORT.
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