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Вице-президент «Сокола»: «Жесткой еврокубковой задачи перед командой и тренерским штабом не ставим»

Бюджет клуба увеличится в два раза
Хоккей УХЛ
13:48
Вице-президент «Сокола»: «Жесткой еврокубковой задачи перед командой и тренерским штабом не ставим»
Фото: facebook.com/hcsokilkyiv

Вице-президент «Сокола» Вячеслав Лецкан рассказал клубной пресс-службе, с какими ожиданиями столичная команда подходит к новому сезону:

«В национальном чемпионате собираемся выступить не хуже, чем в предыдущем сезоне, то есть как минимум выйти в финал.

Выступление в Континентальном кубке начинаем со второго раунда и сделаем все от нас зависящее, чтобы пробиться в следующую стадию. Но жесткой еврокубковой задачи перед командой и тренерским штабом не ставим.

Хотя бы потому, что для нас это первый после возрождения международный опыт. Посмотрим, как мы готовы. Посмотрим, на что способны соперники. Бороться будем, но в случае невыхода в следующий раунд санкций к команде и тренерскому штабу не ждите.

По сравнению с предыдущим сезоном бюджет клуба должен вырасти вдвое. Это не удивительно, ведь мы будем выступать в Континентальном кубке, а дома крепче становятся наши соперники, а следовательно должны поднимать планку и мы».


Ранее «Сокол» объявил заявку на сезон, который для киевлян начнется 17 сентября, матчем против «Донбасса».

Сергей Остапенко
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Сокол (Киев)

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