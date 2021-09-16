Вице-президент «Сокола»: «Жесткой еврокубковой задачи перед командой и тренерским штабом не ставим»

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Вице-президент «Сокола» Вячеслав Лецкан рассказал клубной пресс-службе, с какими ожиданиями столичная команда подходит к новому сезону:

Выступление в Континентальном кубке начинаем со второго раунда и сделаем все от нас зависящее, чтобы пробиться в следующую стадию. Но жесткой еврокубковой задачи перед командой и тренерским штабом не ставим.

Хотя бы потому, что для нас это первый после возрождения международный опыт. Посмотрим, как мы готовы. Посмотрим, на что способны соперники. Бороться будем, но в случае невыхода в следующий раунд санкций к команде и тренерскому штабу не ждите.

По сравнению с предыдущим сезоном бюджет клуба должен вырасти вдвое. Это не удивительно, ведь мы будем выступать в Континентальном кубке, а дома крепче становятся наши соперники, а следовательно должны поднимать планку и мы».