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Визначено склад національної збірної України на чемпіонат світу

У Тихи за українську команду зіграють 22 хокеїсти
Хоккей Сборная Украины
14:00
Визначено склад національної збірної України на чемпіонат світу

Тренерський штаб національної збірної України визначився із остаточним складом команди на чемпіонат світу у Дивізіоні 1В, який 26 квітня стартує у польському місті Тихи.

За підсумками місячних тренувальних зборів в угорських містах Мішкольц та Будапешт до складу національної збірної України потрапило 22 хокеїсти.

Воротарі: Сергій Писаренко («Дніпро»), Дмитро Кубрицький («Сокіл»)

Захисники: Всеволод Толстушко, Денис Матусевич (обидва – «Кременчук»), Ігор Мережко (без клубу), Іван Литвинов («Стадіон Врхлабі», Чехія), Артем Гребеник («Білий Барс»), Пилип Пангелов-Юлдашев, Віталій Андрейків (обидва - «Донбас»).

Нападники: Андрій Міхнов, Дмитро Німенко, Роман Благий, Євген Фадєєв, Михайло Сімчук (усі – «Сокіл»), Віталій Лялька («Пряшів», Словаччина), Михайло Чіканцев («Калікс», Швеція), Олексій Ворона («Кременчук»), Денис Бородай («Білий Барс»),  Ілля Коренчук, Олександр Пересунько, Фелікс Морозов (усі - «Донбас»), Вадим Мазур («Маріуполь»).

Зазначимо, що свій перший матч на світовій першості українці зіграють 27 квітня проти команди Сербії. Також суперниками збірної України чемпіонаті світу будуть команди з Польщі, Естонії і Японії. Переможець турніру отримає право підвищитися в класі до дивізіону 1А.

Рене Тер Велде
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