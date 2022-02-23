Владимир Карабаджак: «Сегодня был командный хоккей – ребята помогали друг другу»
Главный тренер ХК «Альтаир» Владимир Карабаджак прокомментировал матч с СК «Сокол».
«После победы, конечно, позитивные эмоции. Настраивались на команду, знали, что приедут мастеровитые ребята, мы с ними не одну игры провели. Не хватало в предыдущих играх какого-то везения, но ребята каждый матч добавляют и к концу сезона начал появляться рисунок игры.
Сегодня не сбивались на индивидуальную игру, был более командный хоккей – ребята помогали друг другу, поддерживали и плюс мастерство первого звена сыграло свою роль. Они забросили первые шайбы.
Платон Мельниченко – сегодня молодец, помог команде. Он долго был «на травме» и сегодня провел первую игру. Ему отдельное спасибо. Перед игрой много разговаривали с ним, я сам переживал как он войдет в игру, но он сказал, что не подведет и молодец, сыграл хорошо.
Все ребята молодцы.
«Сокол» – мастеровитая команда, видно, что они разыграли неплохо. Нам сложно с такими игроками было выстоять в меньшинстве, поэтому и пропустили три шайбы.
Завтра тренировка, готовимся к игре с «Белым Барсом». Главное, чтобы нас эта эйфория не расслабила. Посмотрим, поговорим с ребятами».
«Альтаир» в результативном матче обыграл СК «Сокол».
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