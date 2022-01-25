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02:00 Бостон Брюинс - Анахайм Дакс 3:5 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Лос-Анджелес Кингс 3:2 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Даллас Старз 1:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Вегас Голден Найтс 0:1 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Монреаль Канадиенс 8:2 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Чикаго Блэкхокс 2:0 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Сент-Луис Блюз 7:1 Окончен
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02:00 Оттава Сенаторс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
02:00 Каролина Харрикейнс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Даллас Старз -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Аризона Койотис -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован

Впервые в истории хоккейный матч будет показан на самом большом медиаэкране Европы

Поединок СК «Сокол» – «Донбасс» покажут на огромном экране в центре столицы
Хоккей Хоккейная Суперлига
09:53
Впервые в истории хоккейный матч будет показан на самом большом медиаэкране Европы

В рамках популяризации украинского хоккея центральный матч недели хоккейной Суперлиги Париматч между лидерами соревнований СК «Сокол» и «Донбассом» будет показан на самом большом медиаэкране Европы – ТРЦ «Гулливер».

Таким образом, впервые в истории хоккейный матч будет показан на экране такого масштаба.

Матч состоится 25 января. Начало – в 19:25. Прямая трансляция будет доступна на телеканале XSPORT.

Напомним, в рамках Суперлиги «Донбасс» уже дважды обыграл СК «Сокол».

Источник: hsl.com.ua
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Донбасс СК Сокол

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