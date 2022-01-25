Хоккейная Суперлига. СК «Сокол» — «Донбасс». Матч дня на XSPORT
Впервые в истории хоккейный матч будет показан на самом большом медиаэкране Европы
Поединок СК «Сокол» – «Донбасс» покажут на огромном экране в центре столицы
09:53
В рамках популяризации украинского хоккея центральный матч недели хоккейной Суперлиги Париматч между лидерами соревнований СК «Сокол» и «Донбассом» будет показан на самом большом медиаэкране Европы – ТРЦ «Гулливер».
Таким образом, впервые в истории хоккейный матч будет показан на экране такого масштаба.
Матч состоится 25 января. Начало – в 19:25. Прямая трансляция будет доступна на телеканале XSPORT.
Напомним, в рамках Суперлиги «Донбасс» уже дважды обыграл СК «Сокол».