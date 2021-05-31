Вратарь «Кременчуга» заключил соглашение с «Омскими Ястребами»

Вячеслав Новицкий продолжит карьеру в России

Вячеслав Новицкий / Фото - УХЛ

Голкипер «Кременчуга»продолжит карьеру в ВХЛ, защищая цвета второй команды омского «Авангарда» – «Омских Ястребов» . 25-летний россиянин подписал просмотровый контракт с российским клубом. Об этом сообщает«горожан».Новицкий является воспитанником системы «ястребов» и ранее выступал за молодежную команду клуба в МХЛ.В последние два сезона вратарь провел в УХЛ. Отметим, что в составе «Кременчуга» Новицкий стал чемпионом УХЛ и лучшим вратарем лиги по итогам сезона-2019/20.В сезоне-2020/21 Вячеслав в составе кременчугского коллектива сыграл 26 матчей с коэффициентом надежности 2.03, а процент отраженных бросков составил 91.8%.А тем временем лучший бомбардир УХЛ минувшего сезона