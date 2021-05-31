Автор победной шайбы в ворота «Кременчуга»: «Мы целый сезон работали и заслужили эту победу»
Вратарь «Кременчуга» заключил соглашение с «Омскими Ястребами»
Вячеслав Новицкий продолжит карьеру в России
Вячеслав Новицкий / Фото - УХЛГолкипер «Кременчуга» Вячеслав Новицкий продолжит карьеру в ВХЛ, защищая цвета второй команды омского «Авангарда» – «Омских Ястребов» . 25-летний россиянин подписал просмотровый контракт с российским клубом. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».
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Новицкий является воспитанником системы «ястребов» и ранее выступал за молодежную команду клуба в МХЛ.
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В последние два сезона вратарь провел в УХЛ. Отметим, что в составе «Кременчуга» Новицкий стал чемпионом УХЛ и лучшим вратарем лиги по итогам сезона-2019/20.
В сезоне-2020/21 Вячеслав в составе кременчугского коллектива сыграл 26 матчей с коэффициентом надежности 2.03, а процент отраженных бросков составил 91.8%.
А тем временем лучший бомбардир УХЛ минувшего сезона Андрей Сигарев объявил о продлении контракта с «Донбассом».
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