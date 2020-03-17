Вратарь «Оттавы» получил тяжелую травму и не смог продолжить матч

Джой Даккорд травмировался на ровном месте





Джой Даккорд / Фото: Twitter

Вратарь «Оттавы» Джой Даккорд получил серьезную травту в матче регулярного чемпионата против «Ванкувера» (2:3 Б).



В третьем периоде, проигрывая 1:2, вратарь во время атаки соперника упал на лед, после чего не смог самостоятельно подняться и с помощью партнеров покинул чашу арены.





Напомним, ранее игрок «Рейнджерс» спустя 43 года повторил рекорд по заброшенным шайбам за один период.



