Вратарь «Руана»: «Донбасс» – отличная команда»

Пинтарич отметил атмосферу на матче в Киеве





Матия Пинтарич / Фото6 ХК Донбасс

Вратарь французского «Руана» Матия Пинтарич высказался о поражении от «Донбасса» (1:2) в Лиге чемпионов.



– Я думаю, что мы плохо начали, играли достаточно медленно. Чувствовалась небольшая усталость после поездки. Но по ходу игры мы играли лучше и лучше. Нам не хватало удачи у ворот соперника, вратарь «Донбасса» сделал несколько очень хороших сэйвов. Сопернику повезло забить второй гол, в этом была разница. Играли две равных команды, разница была минимальна.

Поражения в первых двух матчах турнира, почему так получилось и не будут ли эти результаты давить на команду?

– Нет, у нас достаточно уверенная команда. У нас одно очко после двух матчей, мы понимаем, что это был тяжелый выезд. Мы не загадываем наперед, мы не думаем, что дальше будет тяжелее, если мы будем играть хорошо, то случатся хорошие вещи. Я думаю, что у нас достаточно опыта и этот результат не опустит нас вниз.

Следующий матч для вас домашний против «Донбасса», на что нужно в следующей игре сделать акцент?

– Я не думаю, что подготовка будет какой-то специфической. Сейчас нужно отдохнуть, это был тяжелый выезд и в физическом плане, и в моральном. Так что я думаю, что сейчас мы немного отдохнем и будем готовится к игре.

Нам нужно начинать с первых минут игры и до конца третьего периода. Это немного другой хоккей и многие ребята в нашей команде впервые увидели восточный стиль. Нужно отдать должное «Донбассу» – это сильная команда. Но и наша команда тоже хорошая – как никак мы выиграли чемпионство во Франции.

Можно назвать матчи «Донбасса» и «Руана» принципиальными, так как в еврокубках эти клубы встречаются уже не в первый раз? Не было об этом разговора в раздевалке?

– Если честно, мы не говорили об этом – много времени прошло. Это больше то, о чем говорят болельщики. Для нас всегда цель – выиграть матч. Мы не думали о тех играх, что уже когда-то прошли.

Лично я считаю, что это здорово играть с командами, с которыми ты никогда не встречался. Да и в принципе было круто сыграть с такой командой, как «Донбасс».

Как вам в целом Украина и организация матча?

– Все прошло отлично. К сожалению, мы не увидели весь Киев.

Если говорить о матче, то все отлично организовано. Особенно запомнились болельщики – на арене была потрясающая атмосфера.

Как вам уровень «Донбасса» и украинского хоккея?

– Я считаю, что украинский хоккей техничен и у игроков много именно техничных навыков. Я не знаю, какой уровень у других украинских команд, но «Донбасс» – отличная команда. Знаю несколько ребят, которые тут играют – они играют действительно хорошо.

Отметим, что «Донбасс» 9 сентября снова сыграет против «Руана». 11 сентября у дончан запланирован матч против «Рунгстеда». Все матчи покажет XSPORT.