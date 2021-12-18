Голкипер СК «Сокол»: «Первоначальная цель – это выйти в плей-офф»
Вратарь сборной Украины подписал контракт с СК «Сокол»
Артур Оганджанян продолжит карьеру в составе новичка Суперлиги Париматч
18 декабря 20:42
Фото: СК Сокол
СК «Сокол» подписал контракт с 21-летнем вратарем сборной Украины Артуром Оганджаняном. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Сезон голкипер начинал в чемпионате УХЛ в составе ХК «Сокол». На его счету 10 матчей при коэффициенте надежности 2.40 и 90.3% отбитых бросков.
Карьера Оганджаняна:
Напомним, СК «Сокол» – участник Суперлиги Париматч. Накануне киевляне добыли первую официальную победу в истории клуба.