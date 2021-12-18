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Вратарь сборной Украины подписал контракт с СК «Сокол»

Артур Оганджанян продолжит карьеру в составе новичка Суперлиги Париматч
Хоккей Хоккейная Суперлига
18 декабря 20:42
Вратарь сборной Украины подписал контракт с СК «Сокол»
Фото: СК Сокол

СК «Сокол» подписал контракт с 21-летнем вратарем сборной Украины Артуром Оганджаняном. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Сезон голкипер начинал в чемпионате УХЛ в составе ХК «Сокол». На его счету 10 матчей при коэффициенте надежности 2.40 и 90.3% отбитых бросков.

Карьера Оганджаняна:

Напомним, СК «Сокол» – участник Суперлиги Париматч. Накануне киевляне добыли первую официальную победу в истории клуба.

Сергей Остапенко
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(Голосов: 3)

Теги

Артур Оганджанян СК Сокол

Комментарии 2

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18 декабря 2021г. 22:31
Удачи Артур!  Пусть околохоккейное тебя обходит стороной.
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18 декабря 2021г. 21:37
Ахаха! Хоккеисты уже бегут с любительской лиги Зубко в нормальную СУПЕРЛИГУ!!!
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