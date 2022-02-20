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«Все г*вноеды, ждавшие нашей осечки, жуйте, не подавитесь!» Россиянин эмоционально отреагировал на поражение в финале ОИ

Слепышев оставил гневное сообщение хейтерам команды ОКР
Olympics Пекин-2022
13:44
«Все г*вноеды, ждавшие нашей осечки, жуйте, не подавитесь!» Россиянин эмоционально отреагировал на поражение в финале ОИ
Фото: ТАСС

Форвард национальной команды ОКР Антон Слепышев после поражения в финале Олимпийских игр-2022 от сборной Финляндии (1:2) в своем Instagram опубликовал гневное сообщения хейтерам:

Хочу сказать настоящее СПАСИБО тем, кто верил в нас по настоящему!!! Это была КОМАНДА! и мы сделали ВСЕ, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли!!!

Все гавноеды, хейтеры, оценщики, ВСЕ, кто нас критиковал весь турнир и ждал, еще до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь!!!!!!

Напомним, что сборная Словакии впервые в истории взяла медаль на Олимпийских играх.

Олег Шумейко-младший
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Теги

сборная России (хоккей) Пекин-2022

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