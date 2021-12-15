«Все на лед!»: стартовал масштабный бесплатный проект для оздоровления детей Донецкой области

Совместный проект Фонда Бориса Колесникова и общественной организацией «Украина – наш дом»

14 декабря Фонд Бориса Колесникова совместно с общественной организацией «Украина – наш дом» дали старт масштабному региональному проекту «Все на лед!». В рамках инициативы более 80 000 школьников, учащихся техникумов, воспитанников детдомов и интернатов Донецкой области посетят ледовые арены Дружковки, Краматорска и Мариуполя.

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«Мы начинаем самую масштабную благотворительную акцию по катанию на льду. Речь идет не о хоккее и фигурном катании как таковых, а о том, чтобы вся молодежь региона, в прямом смысле слова, встала на коньки. Наша цель – привить ей любовь к здоровому образу жизни. Проект «Все на лед!» беспрецедентный: все школы и классы области побывают на катках, оздоровятся, получат массу впечатлений и сладкие подарки. Желаю ребятам здоровья, не жалеть сил в достижении целей, прежде всего, в учебе и – все на лед!», – говорит Борис Колесников, Президент благотворительного Фонда.

Проект активно поддерживают профессиональные хоккеисты – игроки хоккейных клубов «Донбасс», «Альтаир» «Краматорск», «Молодая Гвардия» и «Мариуполь». Спортсмены проводят для детей мастер-классы на льду, рассказывают о пользе спорта, здорового образа жизни, делятся достижениями.

«Борис Колесников и его Фонд вот уже 13 лет реализуют различные проекты, призванные оздоровить нацию. Сейчас они стараются привлечь юное поколение на спортивные арены, чтобы дети отвлекались от гаджетов. Ребята познакомятся с зимними видами спорта, и, я уверен, среди них наверняка есть будущие олимпийские чемпионы. Наша задача – помочь им полюбить хоккей и фигурное катание, найти свое призвание и увлечение», – рассказывает Виктор Захаров, капитан хоккейного клуба «Донбасс».

Отметим, Фонд Бориса Колесникова организует катания для детей во внеурочное время в будние дни. Подать заявку на посещение ледовых арен в Дружковке, Мариуполе и Краматорске могут все школы и техникумы Донетчины. Для этого необходимо оправить заявку на электронный адрес Фонда Бориса Колесникова [email protected].