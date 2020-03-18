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Все пары плей-офф УХЛ и расписание матчей

Четвертьфиналы стартуют уже 22 марта
Хоккей УХЛ
18 марта 22:07
Все пары плей-офф УХЛ и расписание матчей

18 марта в Киеве завершился регулярный чемпионат пятого сезона Украинской хоккейной лиги, лишь по итогам последнего матча были окончательно сформированы все пары четвертьфинальной стадии плей-офф.

Прямую путевку в полуфинал себе добыл победитель регулярки – ХК «Донбасс», а последняя команда в турнирной таблице – «Ледяные Волки» – свой сезон уже завершила.

Еще три полуфиналиста определятся в четвертьфинальных сериях до двух побед среди следующих пар:

«Кременчуг» – «Белый Барс»

«Сокол» – «Мариуполь»

«Краматорск» – «Днепр»

Итоговая турнирная таблица

Начнут четвертьфинал «Кременчуг» и «Белый Барс». Матчи в этой паре состоятся 22 марта в 18:00 и 24 марта в 18:00 в Кременчуге и Белой Церкви соответственно. В случае необходимости, команды проведут третий решающий матч в Кременчуге 26 марта в 18:00.

«Сокол» и «Мариуполь» также сыграют свой первый четвертьфинальный матч 22 марта – он состоится в Киеве в 19:30. Второй поединок, который состоится в Мариуполе, команды проведут 24 марта в 19:00, а в случае необходимости команды снова вернутся в Киев – финалист определится 26 марта в 19:30.

23 марта в 18:00 в Краматорске четвертьфинал для себя начнут «Краматорск» и «Днепр», после этого 25 марта в 18:30 серия переедет в Херсон. А в случае равного счета в серии между этими клубами, 27 марта в 14:00 на домашней арене «Краматорска» состоится третий решающий матч.

Полуфинальные серии плей-офф до четырех побед стартуют 30-31 марта, финальная – 17 апреля.

Трансляции всех матчей – на телеканале XSPORT и сайте XSPORT.ua.

Отметим, что в связи с растущими показателями заболеваемости населения страны COVID-19, согласно распоряжениям местных органов исполнительной власти, встречи в Киеве и Краматорске пройдут без присутствия болельщиков на ледовых аренах.

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