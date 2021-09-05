Вспомнить триумфальный 2013-й. Превью матча «Донбасс» – «Руан»

Четвертое очное противостояние команд на международной арене в прямом эфире на XSPORT в 16:30!

Превью

«Донбасс» в четвертый раз в истории сыграет против «Руана» / Фото - Вадим Шамдан

Менее чем через двое суток после обиднейшего поражения от «Рунгстеда» (2:3 Б) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Донбассу» на льду киевского Дворца спорта предстоит сыграть против французского «Руана».

Фото - Вадим Шамдан Фото - Вадим Шамдан

Времени на исправления ошибок первой игры у дончан не так уж и много, но главное, что предстоит сделать – настроится на матч ментально. Поражение от «Рунгстеда», которое по многим компонентам было нелогичным, команде Павла Микульчика нужно быстро оставить позади и настраиваться на следующий матч, победа в котором жизненно необходима для сохранения хороших шансов на попадание в плей-офф.

«Нам не хватает опыта выступлений на таком уровне, – сказал после матча Микульчик. – Чемпионат Украины, товарищеские турниры это все равно не то. Здесь чувствовалось, что есть волнение у ребят. В каких-то моментах ребята переигрывали - нужно было сыграть по-простому, где-то моментами просто не хватило мастерства. Ничего страшного, будем готовиться к следующей игре».

Фото - Вадим Шамдан Фото - Вадим Шамдан

«Руан» в первом туре тоже проиграл и тоже за пределами основного времени, но это был совсем другой матч, нежели у «Донбасса». Если для дончан в матче с «Рунгстедом» одно очко – это неудача, то для «Руана» этот же результат в игре против «Клагенфурта» – невероятное счастье. Вратарь французов Матия Пинтарич в австрийском матче совершил 48 сэйвов, пропустив только две шайбы, одну из которых в овертайме, едва ли не в одиночку выгрызя этот результат для своей команды, которая за весь матч организовала только 22 броска в створ ворот соперника.

Также как и «Донбасс», «Руан» до старта в Лиге чемпионов еще не проводил официальных матчей в этом сезоне, поэтому с точки зрения физики у французов могут быть проблемы, поскольку за менее чем 48 часов им еще нужно было добраться до Киева. Тем не менее, в субботу вечером «Руан» уже провел тренировку на льду Дворца спорта.

«Донбасс» и «Руан» уже неоднократно пересекались в еврокубках. Дважды победители очных дуэлей становились обладателями Континентального кубка в тех сезонах: «Руан» выиграл в 2012-м году (победа над «Донбассом» 5:2), дончане реваншировались спустя год, разгромив французов на арене «Дружба» 7:1.

В последний раз «Руан» и «Донбасс» играли в Континентальном кубке в 2014-м году, и тогда игра закончилась победой французов по буллитам со счетом 4:3.

Фабрис Ленри, который возглавляет «Руан» вот уже седьмой сезон, противостоял «Донбассу» и в качестве игрока. Именно он пропустил семь шайб в свои ворота в том триумфальном для «Донбасса» 2013-м году.

Букмекеры выделяют фаворитом матча «Донбасс», коэффициент на победу дончан в основное время – 1,87. Ничья в основные 60 минут оценивается в 4,60, «чистая» победа «Руана» – в 3,30.

Матч «Донбасс» – «Руан» пройдет сегодня, 5 сентября. Начало – в 17:00. Прямая трансляция на телеканале и сайте XSPORT стартует в 16:30.