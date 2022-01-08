Второй матч полуфинала «Ред Булл Мюнхен» – «Таппара» отменен

Внутри немецкой команды случай заражения Омикроном

ХЛЧ / фото - пресс-служба Лиги

Пресс-служба Лиги чемпионов сообщила, что второй полуфинальный матч турнира между «Ред Булл Мюнхен» и «Таппарой», который должен был состояться 11 января, отменен.

Основная причина – ковидные ограничения в Германии. Еще 4-го января, когда должен был состояться первый матч 1/2-й, немецкие власти поместили мюнхенцев на карантин из-за положительного теста на Covid-19 у одного из членов команды. У него был выявлен новый штамп вируса – Омикрон.

В настоящее время руководство ХЛЧ рассматривает все возможные варианты дальнейших действий. Согласно протоколу, комитет Лиги в ближайшее время примет окончательное решение, после двух отмененных матчей полуфинала, и сообщит о нем официально.

Напомним, в первом матче второго полуфинала «Рёгле» обыграл «Фрелунду».