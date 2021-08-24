Чолач: «Мне предлагали получить российский паспорт. Но я украинец и хотел играть за нашу сборную»
Выбранный на драфте «Вегасом» украинец Чолач следующий сезон проведет в «Барри Кольтс»
Защитник будет выступать в Хоккейной лиге Онтарио
25 августа 22:26
Фото: ontariohockeyleague.com
Украинский защитник «Вегаса» Артур Чолач следующий сезон проведет в «Барри Кольтс», который выступает в Хоккейной лиге Онтарио, сообщает barriecolts.com.
Главный тренер «Кольтс» Марти Уильямсон доволен присоединением Чолача к команде:
«Артур станет отличным дополнением к нашей защите. Он раньше играл в США, у него очень хороший английский, что поможет нам адаптировать его. Мы очень рады, что Артур присоединился к нашей команде, и надеемся, что сможем помочь ему в дальнейшем развитии».
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Хоккейная лига Онтарио (OHL) – одна из основных юношеских хоккейных лиг Канады.
Напомним, в прошлом сезоне Чолач играл за «Сокол», где за ним на матчах УХЛ следили скауты «Вегаса», который позже задрафтовал украинца.
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