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XSPORT покажет матчи «Сокола» в Континентальном кубке

Киевляне начнут турнир со второго раунда
Хоккей Хоккей в Европе
12:24
XSPORT покажет матчи «Сокола» в Континентальном кубке
Фото: УХЛ

Телеканал XSPORT покажет матчи вице-чемпиона Украины «Сокола» в Континентальном кубке.

Киевляне начнут турнир со второго раунда, где сыграют против рижского «Олимпа», венгерского «Ференцвароша» и эстонского «Тарту».

Расписание трансляций матчей «Сокола»:

22 октября 20:30 «Олимп Рига» – «Сокол»

23 октября 17:00 «Ференцварош» – «Сокол»

24 октября 19:30 «Сокол» – «Тарту»

Напомним, главный тренер «Сокола» считает, что определяющим станет первый матч против «Олимпа».



Сергей Остапенко
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Сокол (Киев)

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