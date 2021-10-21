Известно расписание матчей «Сокола» во втором раунде Континентального Кубка
XSPORT покажет матчи «Сокола» в Континентальном кубке
Киевляне начнут турнир со второго раунда
12:24
Фото: УХЛ
Телеканал XSPORT покажет матчи вице-чемпиона Украины «Сокола» в Континентальном кубке.
Киевляне начнут турнир со второго раунда, где сыграют против рижского «Олимпа», венгерского «Ференцвароша» и эстонского «Тарту».
Расписание трансляций матчей «Сокола»:
22 октября 20:30 «Олимп Рига» – «Сокол»
23 октября 17:00 «Ференцварош» – «Сокол»
24 октября 19:30 «Сокол» – «Тарту»
Напомним, главный тренер «Сокола» считает, что определяющим станет первый матч против «Олимпа».