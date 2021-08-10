Соперник «Донбасса» по группе Лиги чемпионов опубликовал расписание контрольных матчей
XSPORT покажет все матчи «Донбасса» на Мемориале Забойника
Донецкий клуб в третий раз сыграет на турнире
Фото: hcdonbass.com
Все матчи ХК «Донбасс» на 23-м Мемориале Павла Забойника в словацком Зволене покажет XSPORT.
Отметим, что с 19 по 21 августа дончане в рамках турнира сыграют с чемпионом Словакии «Зволеном», сборной Словакии U-20, а также словацкой «05 Банска Быстрица».
Расписание всех матчей Кубка Забойника.
Для «Донбасса» это будет уже третье участие в Кубке Забойника. В 2012-м году дончане становились победителями, а в 2016-м заняли четвертое место.
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