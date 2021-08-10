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XSPORT покажет все матчи «Донбасса» на Мемориале Забойника

Донецкий клуб в третий раз сыграет на турнире

Хоккей УХЛ
21:44
XSPORT покажет все матчи «Донбасса» на Мемориале Забойника
Фото: hcdonbass.com

Все матчи ХК «Донбасс» на 23-м Мемориале Павла Забойника в словацком Зволене покажет XSPORT.

Отметим, что с 19 по 21 августа дончане в рамках турнира сыграют с чемпионом Словакии «Зволеном», сборной Словакии U-20, а также словацкой «05 Банска Быстрица».

Расписание всех матчей Кубка Забойника.

Для «Донбасса» это будет уже третье участие в Кубке Забойника. В 2012-м году дончане становились победителями, а в 2016-м заняли четвертое место.

Карен Агабекян
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Донбасс

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