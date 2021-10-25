XSPORT поздравляет с днем рождения почетного президента «Донбасса» Бориса Колесникова

Основателю украинского топ-клуба исполнилось 59 лет

Сегодня, 25 октября, 59-й день рождения празднует почетный президент чемпиона Украины хоккейного клуба «Донбасс» Борис Колесников.

XSPORT искренне желает Вам здоровья, новых побед и свершений, успехов в каждой сфере деятельности и успешной реализации всех Ваших планов. Пусть удача всегда сопутствует в Вашем пути!

Ваш вклад в развитие всего национального хоккея неоценим, а объем проделанной работы для популяризации хоккея – огромен. С днем рождения!

