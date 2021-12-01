Яркий перфоманс в НХЛ. Вратарь «Далласа» отбивал броски как Человек-паук

Голкипер помог «Старз» выиграть у «Харрикейнз»

Брэйден Холтби / Фото: Dallas Morning News

В Далласе в матче «Старз» и «Каролины» (4:1) по ходу третьего периода голкипер хозяев Брэйден Холтби упал на лед и сначала отбил шайбу, а затем поймал ее в ловушку.



В этом матче вратарь отразил 39 бросков из 40.

Напомним, ранее форвард «Лос-Анджелеса» Брендан Лемье получил дисквалификацию и солидный штраф за укус капитана «Оттавы» Брэди Ткачука.