Яркий перфоманс в НХЛ. Вратарь «Далласа» отбивал броски как Человек-паук

Звезда «Далласа» не доиграл матч с «Кливлендом» из-за травмы
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Голкипер помог «Старз» выиграть у «Харрикейнз»
Брэйден Холтби / Фото: Dallas Morning News
В Далласе в матче «Старз» и «Каролины» (4:1) по ходу третьего периода голкипер хозяев Брэйден Холтби упал на лед и сначала отбил шайбу, а затем поймал ее в ловушку.
В этом матче вратарь отразил 39 бросков из 40.
Braden Holtby. ARE YOU KIDDING!? pic.twitter.com/xvjq1Px05c— NHL (@NHL) December 1, 2021
Напомним, ранее форвард «Лос-Анджелеса» Брендан Лемье получил дисквалификацию и солидный штраф за укус капитана «Оттавы» Брэди Ткачука.
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