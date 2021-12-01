«Йокерит» на выезде переиграл «Витязь», набрав очки в 5-м матче подряд, «Северсталь» дожала рижское «Динамо» в серии буллитов
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА – «Динамо» Минск 2:1 (1:0, 0;1, 1:0)
1:0 Галимов (Кузьменко, Гусев), 02:02, ГБ,
1:1 Теденбю (Бек), 37:19,
2:1 Гусев (Моисеев, Фальковский), 47:18,
Вратари: Николаев – Рыбар.
«Витязь» – «Йокерит» 2:3 (0:3, 1;0, 1:0)
0:1 Бьернинен (Коссила, Енсен), 04:10, ГБ,
0:2 Кивисте (О Нилл, Енсен), 12:52,
0:3 Хольм (Йоэнсуу, Норман), 19:51,
1:3 Рассказов (Мусин), 23:21,
2:3 Оямяки (Одетт), 40:22,
Вратари: Клоберданец – Ювонен.
«Динамо» Рига – «Северсталь» 2:3 ШБ (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)
1:0 Радил (Карьялайнен, Сауторн), 12:11,
1:1 Кодола (Хохлов), 21:56, ГБ,
1:2 Вовченко (Тихонов, Гераськин), 27;03, ГБ,
2:2 Радил (Карьялайнен, Скарлетт), 44:06, ГБ,
Вратари: Гудачек – Подъяпольский.
Комментарии 0