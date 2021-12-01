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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Сан-Хосе Шаркс 2:5 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Аризона Койотис 5:2 Окончен
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02:30 Оттава Сенаторс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован

«Йокерит» на выезде переиграл «Витязь», набрав очки в 5-м матче подряд, «Северсталь» дожала рижское «Динамо» в серии буллитов

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Хоккей КХЛ
22:32
«Йокерит» на выезде переиграл «Витязь», набрав очки в 5-м матче подряд, «Северсталь» дожала рижское «Динамо» в серии буллитов
«Йокерит» на выезде переиграл «Витязь» / фото - КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА – «Динамо» Минск 2:1 (1:0, 0;1, 1:0)

1:0 Галимов (Кузьменко, Гусев), 02:02, ГБ,

1:1 Теденбю (Бек), 37:19,

2:1 Гусев (Моисеев, Фальковский), 47:18,

Вратари: Николаев – Рыбар.

«Витязь» – «Йокерит» 2:3 (0:3, 1;0, 1:0)

0:1 Бьернинен (Коссила, Енсен), 04:10, ГБ,

0:2 Кивисте (О Нилл, Енсен), 12:52,

0:3 Хольм (Йоэнсуу, Норман), 19:51,

1:3 Рассказов (Мусин), 23:21,

2:3 Оямяки (Одетт), 40:22,

Вратари: Клоберданец – Ювонен.

«Динамо» Рига – «Северсталь» 2:3 ШБ (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)

1:0 Радил (Карьялайнен, Сауторн), 12:11,

1:1 Кодола (Хохлов), 21:56, ГБ,

1:2 Вовченко (Тихонов, Гераськин), 27;03, ГБ,

2:2 Радил (Карьялайнен, Скарлетт), 44:06, ГБ,

Вратари: Гудачек – Подъяпольский.

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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