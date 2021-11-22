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«Йокерит» на выезде разгромил «Спартак», «Северсталь» победила «Витязь»

Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь»
Хоккей КХЛ
22 ноября 21:40
«Йокерит» на выезде разгромил «Спартак», «Северсталь» победила «Витязь»
Фото: КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» – «Авангард» – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

0:1 Брюквин (Емелин, Якупов) 3

1:1 Николишин (Бутузов) 30

1:2 Косов (Толчинский, Прохоркин) 30

1:3 Якупов (Дергачев) 58

Вратари: Аликин 21/24 – Грубец 37/38.

«Витязь» – «Северсталь» – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0)

1:0 Ойямяки (Одетт) 11

1:1 Емец (Тимашов, Моисеев) 56

«Спартак» – «Йокерит» – 1:6 (0:3, 1:2, 0:1)

0:1 Юнттила (Пакаринен) 3

0:2 Турунен (Иконен) 4

0:3 О'Нил (Пакаринен, Норман) 16

0:4 Линдбом (Савинайнен, О'Нил) 24

0:5 Савинайнен (О'Нил) 35

1:5 Широков (Лехтеря) 37

1:6 Хянникяйнен (Анттила, Фриман) 57

«Динамо» Москва – «Куньлунь» – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

1:0 Ведин (Сергеев, Галиев) 15

1:1 Фу (Вонг) 15

2:1 Галиев (Шипачев, О'Делл) 17

3:1 Галиев (Сергеев, Шипачев) 25

4:1 О'Делл (Линдберг, Рашевский) 59

Рене Тер Велде
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Теги

Амур Динамо Мск Авангард Северсталь Куньлунь Ред Стар Йокерит Спартак Москва Витязь

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