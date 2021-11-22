«Йокерит» на выезде разгромил «Спартак», «Северсталь» победила «Витязь»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» – «Авангард» – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
0:1 Брюквин (Емелин, Якупов) 3
1:1 Николишин (Бутузов) 30
1:2 Косов (Толчинский, Прохоркин) 30
1:3 Якупов (Дергачев) 58
Вратари: Аликин 21/24 – Грубец 37/38.
«Витязь» – «Северсталь» – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0)
1:0 Ойямяки (Одетт) 11
1:1 Емец (Тимашов, Моисеев) 56
«Спартак» – «Йокерит» – 1:6 (0:3, 1:2, 0:1)
0:1 Юнттила (Пакаринен) 3
0:2 Турунен (Иконен) 4
0:3 О'Нил (Пакаринен, Норман) 16
0:4 Линдбом (Савинайнен, О'Нил) 24
0:5 Савинайнен (О'Нил) 35
1:5 Широков (Лехтеря) 37
1:6 Хянникяйнен (Анттила, Фриман) 57
«Динамо» Москва – «Куньлунь» – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
1:0 Ведин (Сергеев, Галиев) 15
1:1 Фу (Вонг) 15
2:1 Галиев (Шипачев, О'Делл) 17
3:1 Галиев (Сергеев, Шипачев) 25
4:1 О'Делл (Линдберг, Рашевский) 59
Комментарии 0