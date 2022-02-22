Фанаты «Йокерита» потребовали выхода клуба из КХЛ
«Йокерит» пока не намерен выходить из состава участников КХЛ
Клуб отреагировал на просьбу своих фанатов
«Йокерит» / Фото - eurosport«Йокерит» в данный момент не готов сниматься с чемпионата КХЛ. Об этом финский клуб сделал заявление на своем официальном сайте.
«Клуб имеет обязательства по соглашению с КХЛ и должен их соблюдать. Команда также несет ответственность перед сотрудниками как работодатель. Ситуация сложная, но мы не считаем, что «Йокерит» является подходящей стороной, чтобы озвучить свой взгляд на происходящее. В настоящее время мы внимательно следим за ситуацией и ведем активный диалог с заинтересованными сторонами. Мы также будем внимательно следить за любыми решениями, касающимися санкций, и будем бескомпромиссно соблюдать их в своей деятельности».
Напомним, ранее фан-клуб опубликовал обращение к боссам финской команды с просьбой выйти из состава участников лиги.
«Йокерит» выступает в КХЛ с сезона-2014/15.
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