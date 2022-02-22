Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 4
Развернуть Свернуть
Хоккей (5 событий из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Краматорск 2:4 Окончен
19:30 Мариуполь - Донбасс 3:4 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Оттава Сенаторс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:2 Окончен
03:00 Сан-Хосе Шаркс - Вегас Голден Найтс 1:4 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Колорадо Эвеланш 5:1 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (2 события из 13) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 5:2 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Сиэтл Кракен 5:2 Окончен
Хоккей (4 события из 9) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - СК Сокол -:- Запланирован
18:30 Донбасс - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Флорида Пантерс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
21:45
Дикий гаджет
20:45
Золотая коллекция бокса

«Йокерит» пока не намерен выходить из состава участников КХЛ

Клуб отреагировал на просьбу своих фанатов
Хоккей КХЛ
21:00
«Йокерит» пока не намерен выходить из состава участников КХЛ
«Йокерит» / Фото - eurosport
«Йокерит» в данный момент не готов сниматься с чемпионата КХЛ. Об этом финский клуб сделал заявление на своем официальном сайте.

«Клуб имеет обязательства по соглашению с КХЛ и должен их соблюдать. Команда также несет ответственность перед сотрудниками как работодатель. Ситуация сложная, но мы не считаем, что «Йокерит» является подходящей стороной, чтобы озвучить свой взгляд на происходящее. В настоящее время мы внимательно следим за ситуацией и ведем активный диалог с заинтересованными сторонами. Мы также будем внимательно следить за любыми решениями, касающимися санкций, и будем бескомпромиссно соблюдать их в своей деятельности».


Напомним, ранее фан-клуб опубликовал обращение к боссам финской команды с просьбой выйти из состава участников лиги.

«Йокерит» выступает в КХЛ с сезона-2014/15.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Йокерит

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Фанаты «Йокерита» потребовали выхода клуба из КХЛ
Фанаты «Йокерита» потребовали выхода клуба из КХЛ
Хоккей КХЛ
18:22

Новости: Хоккей

«Йокерит» пока не намерен выходить из состава участников КХЛ
«Йокерит» пока не намерен выходить из состава участников КХЛ
КХЛ
21:00
Фанаты «Йокерита» потребовали выхода клуба из КХЛ
Фанаты «Йокерита» потребовали выхода клуба из КХЛ
КХЛ
18:22
«Расизму нет места в хоккее». Тардиф высказался об отстранении Денискина
«Расизму нет места в хоккее». Тардиф высказался об отстранении Денискина
УХЛ
12:32
IIHF на год отстранила Денискина за проявление расизма
IIHF на год отстранила Денискина за проявление расизма
УХЛ
11:25
«Калгари» повторил клубный рекорд, выиграв 10 матчей кряду, «Монреаль» обыграл «Торонто»
«Калгари» повторил клубный рекорд, выиграв 10 матчей кряду, «Монреаль» обыграл «Торонто»
НХЛ
08:24
В США хоккеиста пожизненно дисквалифицировали за удар судьи
В США хоккеиста пожизненно дисквалифицировали за удар судьи
Хоккей в мире
21 февраля 22:39
Олег Тимченко: «Чтобы сохранить за собой второе место в турнирной таблице, нужно регулярно набирать очки»
Олег Тимченко: «Чтобы сохранить за собой второе место в турнирной таблице, нужно регулярно набирать очки»
Хоккейная Суперлига
21 февраля 22:20
«Донбасс» в серии буллитов обыграл «Мариуполь»
«Донбасс» в серии буллитов обыграл «Мариуполь»
Хоккейная Суперлига
21 февраля 22:17
С Олимпиады сразу на хоккей! Фигуристка Шаботова сделала вбрасывание на матче СК «Сокол» – «Краматорск»
С Олимпиады сразу на хоккей! Фигуристка Шаботова сделала вбрасывание на матче СК «Сокол» – «Краматорск»
Хоккейная Суперлига
21 февраля 22:00
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Послесловие Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Футбол Лига 1 (Франция)
20 февраля 19:24
Все новости

Анонсы

Лига чемпионов. «Челси» – «Лилль». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Челси» – «Лилль». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Вильярреал» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Вильярреал» – «Ювентус». Онлайн трансляция
22:00
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
23 февраля 18:30
Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — СК «Сокол». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — СК «Сокол». Видео трансляция
23 февраля 19:00
Лига чемпионов. «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
23 февраля 22:00
Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
24 февраля 19:45
Лига Европы. «Наполи» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Наполи» – «Барселона». Онлайн трансляция
24 февраля 22:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
26 февраля 10:15
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
26 февраля 14:15
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
26 февраля 17:00
Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
26 февраля 18:30
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
26 февраля 18:45
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
WEB
TV
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
26 февраля 20:30
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
27 февраля 10:55
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
27 февраля 22:00
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
28 февраля 21:45