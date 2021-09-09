«Йокерит» в результативном матче обыграл «Куньлунь», «Салават Юлаев» вырвал победу у «Спартака»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь Ред Стар» – «Йокерит» 5:6 (1:1, 2:4, 2:1)
Шайбы:
1:0 Кейн, 04:03
1:1 Анттила, 09:14, ГМ
1:2 Хольм (Юнттила), 20:16
2:2 Сквайрз, 21:08, ГМ
2:3 Коссила (Лескинен, Скленичка), 23:51
3:3 Уэрек (Спроул, Ип), 27:48, ГБ
3:4 Хольм (О'Нилл, Линдбом), 34:14
3:5 Турунен (Лескинен, Грант), 39:00
4:5 Фу (Фрэм, Николлс), 54:08, ГБ
4:6 Хянникяйнен (Пакаринен, Коссила), 55:41, ГБ
5:6 Ип (Вон), 58:37
Вратари: Смит (Лазушин, 40:00) – Ювонен
«Нефтехимик» – Сибирь» 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 Бодров (Литовченко, Морозов), 03:47
1:1 Березин (Галимов, Шутов), 11:10
1:2 Голубев (Морозов), 13:52
2:2 Воробьёв (Глазков, Попов), 34:17
3:2 Клок (Порядин, Хайруллин), 37:13
4:2 Хайруллин (Клок, Хафизов), 59:58, ПВ
Вратари: Туохимаа – Сятери
«Торпедо» – ХК «Сочи» 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Шайбы:
0:1 Гараев (Бабенко, Жабреев), 16:33
1:1 Хривик (Заар, Леннстрём), 25:45
2:1 Пайгин (Миле, Чехович), 36:53, ГБ
Вратари: Тихомиров – Хелльберг
«Салават Юлаев» – «Спартак» 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Шайбы:
0:1 Широков (Петтерссон, Лехтеря), 10:41
1:1 Зубарев (Бирюков, Плэтт), 26:37
2:1 Шмелёв (Кадейкин, Коледов), 39:59
Вратари: Метсола – Красиков
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