Юниорская сборная Украины сыграет с Польшей в рамках подготовки к чемпионату миру
Юниорская сборная Украины разгромно уступила полякам в товарищеском матче
14 ноября команды сыграют второй поединок
16:42
Фото: УХЛ
Юниорская сборная Украины провела первый товарищеский поединок против сборной Польши U18.
Украина U18 – Польша U18 2:8 (0:3, 1:3, 1:2)
Украина U18: Ганин (Сысюк); Ганута-Собченко, Курзенков-Мащенко, Козловский-Волков, Лысак-Киселев - Трошкин, Ковальчук -Николаевич-Баглай, Колинько-Шевчук-Бойко, Жеребко-Ищенко-Здоровец.
Завтра, 14 ноября, сборная Украины U18 и сборная Польши U18 проведут второй товарищеский матч. Начало встречи – в 17:00. Через эти встречи сине-желтые готовятся к чемпионату мира, который с 25 апреля по 1 мая в Азьяго (Италия).
Напомним, национальная сборная Украины в драматическом матче проиграла Италии.