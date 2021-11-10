Юниорская сборная Украины сыграет с Польшей в рамках подготовки к чемпионату миру

Еще одна команда Александра Бобкина встретится с нашими западными соседями

Фото: УХЛ

Юниорская сборная Украины 13 и 14 ноября проведет два товарищеских поединка против сборной Польши U18. Матчи состоятся в 14:00 и 17:00 соответственно в польской Кринице-Здруй.

Напомним, что также два товарищеских поединка против сверстников из Польши сыграет молодежная сборная Украины.

Встречи с поляками для сборной Украины U18 станут этапом подготовки к мировому первенству, которое пройдет с 25 апреля по 1 мая в Азьяго (Италия). На чемпионате мира украинцы посоревнуются с командами из Австрии, Венгрии, Италии, Словении и Польши.

Национальная сборная Украины во время международной паузы проведет матчи против Италии и Венгрии.