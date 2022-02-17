«Отстраненный» ФХУ Ворис дебютировал в составе «Мого»
Юрист: «ФХУ необходимо сделать выводы и перестать нарушать нынешнее законодательство Украины»
Накануне суд признал незаконным вхождение Федерации хоккея Украины в состав учредителей УХЛ
Юрист Олег Бабич прокомментировал решение суда признать незаконным вхождение Федерации хоккея Украины в состав учредителей Украинской хоккейной лиги:
«Для Федерации хоккея Украины это означает проигрыш одного из ключевых хоккейных споров, которые вела хоккейная общественность с ними. А также констатация тех фактов, что действия руководства Федерации хоккея Украины направленны на разрушение украинского спорт и они полностью не соответствуют действующему законодательству.
Естественно, у них есть право подать апелляцию, но если он понимают перспективу судебного процесса, то им необходимо сделать выводы и перестать нарушать нынешнее законодательство».
Напомним, ФХУ отстранила себя от шести клубов и болеечем 80 украинских игроков.