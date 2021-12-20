«Забыли» про Денискина и обещание договариваться с клубами. ФХУ и IIHF очень по-разному рассказали о визите Тардифа в Украину

Похоже, слова президента Международной федерации для Георгия Зубко и компании – не авторитет

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Георгий Зубко и Люк Тардиф / Фото - facebook.com/fhu.com.ua

Визит президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа в Украину, который стал для него первым после вступления на должность осенью этого года, пришелся не на самые лучшие времена для украинского хоккея.

Федерация хоккея Украины (ФХУ) во главе с Георгием Зубко упрямо делает все для того, чтобы только усугубить конфликт с профессиональными клубами и игроками и разрушить весь фундамент, который был создан на всех уровнях украинского хоккея за минувшие годы. И не планирует останавливаться, даже несмотря на привлечение к процессу урегулирования высшего руководства Международной федерации. И это видно даже по тональности официальных релизов встречи на официальных сайтах ФХУ и IIHF.

На нее, а также затронутые темы в этих коротких сообщениях и хотелось бы акцентировать внимание. Сначала приводим текст релиза на официальном сайте ФХУ (специально делаем это скриншотом – так все выглядит утром 20 декабря).

Скриншот кликабелен

Теперь разберем то, что опубликовали на официальном сайте IIHF и проанализируем этот текст подробнее. Забегая наперед – сходство есть только в первой части, где речь идет о строительстве арен.

«В ходе визита Президент Тардиф встретился с министром спорта и образования Украины Вадимом Гуцайтом и президентом Федерации хоккея Украины Георгием Зубко, которые проинформировали его о планах страны увеличить количество арен в стране более чем вдвое. Программа строительства новых арен – это инициатива федерации, которая была одобрена правительством. «Это отличная новость для развития хоккея в Украине», – сказал Тардиф. – Доступность льда – это проблема для многих стран, которые пытаются вывести свои программы на новый уровень, и мы приветствуем это решение Министерства спорта и культуры о расширении инфраструктуры для хоккея с шайбой». Обсуждалась также потенциальная заявка Украины на проведение Зимних игр 2030 года, но пока никаких подробностей не сообщалось».

Сергей Бубка, Вадим Гутцайт, Люк Тардиф и Георгий Зубко / Фото - ФХУ Сергей Бубка, Вадим Гутцайт, Люк Тардиф и Георгий Зубко / Фото - ФХУ

Но дальше начинается самое интересное. То, о чем на официальном сайте ФХУ предпочли не упоминать и тихонько «забыть». Опять же, забегая наперед, не просто так.

Вот что следует на сайте IIHF вторым блоком.

«Президент Тардиф также обсудил недавнее проявление расизма с участием украинского хоккеиста Андрея Денискина и американского игрока Джейлена Смерека, который произошел во время матча УХЛ 26 сентября. Целью обсуждения было направить, как Федерация хоккея Украины может адаптировать свои правила, чтобы обеспечить более широкие санкции в будущем. «Мы понимаем, что вынесенная 13-матчевая дисквалификация была максимально допустимой по правилам, и игрок ее полностью отбыл, – сказал Тардиф. – Тем не менее, у нас состоялась конструктивная дискуссия о дисциплинарной политике Федерации хоккея Украины, и мы проинформировали Федерацию о статусе дисциплинарных процедур IIHF в инциденте с Денискиным». В то же время, президент Зубко разъяснил, что они отстранят игрока от участия во всех соревнованиях национальных команд до завершения дисциплинарных процедур IIHF».

А теперь вспоминаем, что сборная Украины на прошлой неделе играла на «Рождественском кубке» в Польше, а Андрей Денискин провел там все три матча – против Венгрии, Франции и Польши. Этот факт красноречиво говорит о весе слова президента Федерации хоккея Украины данного даже главе IIHF, не говоря уже об обещаниях украинским клубам и игрокам.

Кстати, этому посвящен третий блок релиза IIHF о визите Тардифа в Киев. Его посыл один – поиск конструктивного решения и переговоры, которые должны состояться в январе между клубами, ФХУ и Министерством спорта. Кстати, об этом на сайте ФХУ – ни слова.

«Президент Тардиф также затронул продолжающийся конфликт между Федерацией и отдельными клубами УХЛ, которые отозвали игроков из национальной сборной в знак протеста против Федерации и проигнорировали ее дисциплинарные санкции. В январе планируется организовать отдельную встречу всех клубов УХЛ с представителями Федерации хоккея Украины и Министерства спорта Украины. «В соответствии с уставом IIHF, работа IIHF заключается в обеспечении справедливых правил для национальных ассоциаций-членов IIHF, чтобы они не применялись произвольно, а соответствующие правовые процедуры соблюдались, когда эти правила нарушаются. Пока эти пункты выполняются, IIHF поддерживает национальную ассоциацию. Тем не менее, я приветствую решение всех заинтересованных сторон попытаться найти способ решения своих конфликтов путем прямых переговоров вместо того, чтобы прибегать к вмешательству внешних организаций. Украина имеет богатую и славную хоккейную историю, а сотрудничество между федерациями, лигами и клубами должны быть главным приоритетом не только в Украине, но и во всей хоккейной семье».

Это сравнение – повод задуматься. Президент IIHF во время выступления в Киеве однозначно очертил и свое видение разрешения тех ситуаций в украинском хоккее, которые возникли за последнее время, а релиз на официальном ресурсе Международной федерации только подтвердил эти намерения. Какие цели преследует ФХУ, продолжая наращивать конфликт с неугодными клубами и игроками, а президент ФХУ Зубко, в глаза обманывая президента IIHF в ситуации с Денискиным, – вопрос риторический.