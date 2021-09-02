Захаров: «Наша цель в Лиге чемпионов – выход из группы»

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Капитан «Донбасса» Виктор Захаров поделился мнением о дебютной игре Лиги чемпионов:



Тренерский состав смотрел видео игр «Рунгстеда». Объясняли нам, что хорошая европейская команда, играют активно. Завтра еще посмотрим записи, так и пройдет наша подготовка.

Наши цели – победа в завтрашнем матче и выход из группы. Чтобы этого добиться, надо хорошо начать – победить завтра.

Мы участвовали и в Континентальном кубке и в сборной Украины играли – так что знаем, что такое хоккей хорошего уровня. Знаем, чего ожидать.

Все новички хорошо влились в команду. Смерек тоже. Команда учит английский – это единственный опыт, который мы перенимаем. Честно говоря, американец в полном порядке – как он владеет шайбой, видит поле и как играет в большинстве. Думаю, завтра он это еще продемонстрирует.

Дворец Спорта – место с большой историей. Тут даже тренироваться очень приятно. Я думаю, что это большое событие – проведение матча Лиги чемпионов. Не только для Киева, а и всего украинского спорта.