Захаров: «Наша цель в Лиге чемпионов – выход из группы»
Капитан «Донбасса» Виктор Захаров поделился мнением о дебютной игре Лиги чемпионов:
Мы готовы на 99,9 %. Одна сотая – 45 минут нашей тренировки. Это очень престижно. И для хоккеистов, и для клуба. Поэтому все с удовольствием подходим к матчам. Очень долго ждали этого момента.
Тренерский состав смотрел видео игр «Рунгстеда». Объясняли нам, что хорошая европейская команда, играют активно. Завтра еще посмотрим записи, так и пройдет наша подготовка.
Наши цели – победа в завтрашнем матче и выход из группы. Чтобы этого добиться, надо хорошо начать – победить завтра.
Мы участвовали и в Континентальном кубке и в сборной Украины играли – так что знаем, что такое хоккей хорошего уровня. Знаем, чего ожидать.
Все новички хорошо влились в команду. Смерек тоже. Команда учит английский – это единственный опыт, который мы перенимаем. Честно говоря, американец в полном порядке – как он владеет шайбой, видит поле и как играет в большинстве. Думаю, завтра он это еще продемонстрирует.
Дворец Спорта – место с большой историей. Тут даже тренироваться очень приятно. Я думаю, что это большое событие – проведение матча Лиги чемпионов. Не только для Киева, а и всего украинского спорта.
Завтра, 3 сентября, «Донбасс» проведет первый в истории украинского хоккея матч в Лиге чемпионов. Трансляцию встречи «Донбасс» – «Рунгстед» смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua.
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