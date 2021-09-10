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Захаров - о поражении «Руану»: «Нужно было забивать свои моменты»

Капитан «Донбасса» прокомментировал матч с французским чемпионом
Хоккей Лига чемпионов
09:15
Захаров - о поражении «Руану»: «Нужно было забивать свои моменты»
Виктор Захаров / фото - hcdonbass.com

Капитан хоккейного клуба «Донбасс» Виктор Захаров прокомментировал досадное поражение дончан от французского «Руана».

Виктор, скажи почему не удалось повторить победу в Киеве?

«Была такая же равная игра. Соперник просто забил на одну шайбу больше. Посмотрим видео, но по ощущениям скажу, что игра была абсолютно равная. Нужно было забивать свои моменты. Как и всегда».

В конце третьего периода соперник полностью закрылся в защиту? Почему не удалось через него пробиться и сравнять счет?

«Соперник здорово сыграл, после того как повел 4:3. Хорошо строили оборону. В конце был шанс шесть на четыре забить, но не получилось. Сейчас поедем в Данию, все проанализируем и будем готовиться к «Рунгстеду».

С каким настроением будете готовиться?

«Все нормально. Нормальное настроение будет у ребят, это точно. Все-таки мы первый раз в Лиге чемпионов, набираемся опыта. Жалко, конечно, жалко. Хоть какие-то очки, но должны были сегодня брать».

Виктор, сегодня на льду были некоторые стычки между хоккеистами. Вам не показалось, что это было довольно грубо?

«Была хорошая, жесткая игра. Плюс атмосфера на трибунах прекрасная была - очень приятно здесь играть. Все было нормально, по-хоккейному.

Приятно играть в такой атмосфере, даже в гостях. Еще с разминки мы поняли, что сегодня будет весело на стадионе».

В другом матче группы G «Клагенфурт» обыграл «Рингстед».

Рене Тер Велде
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Теги

Виктор Захаров Донбасс Руан (хоккей)

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