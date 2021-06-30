Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Защитник «Сокола» выбран под третьим номером драфта CHL

Следующий сезон Артур Чолач может провести за океаном
Хоккей УХЛ
21:26
Защитник «Сокола» выбран под третьим номером драфта CHL
Артур Чолач / Фото: УХЛ

Украинский защитник Артур Чолач был выбран командой «Бэрри Колтс» под третьим номером драфта Канадской хоккейной лиги (CHL) – турнира, в котором принимают участие исключительно игроки от 16-ти до 20-ти лет.

CHL объединяет три крупнейшие канадские лиги – Хоккейную лигу Онтарио (OHL), Главную юниорскую хоккейную лигу Квебека (QMJHL) и Западную хоккейную лигу (WHL).

В минувшем сезоне 18-летний Чолач выступал в составе «Сокола», которому помог выйти в финал плей-офф. В девяти матчах второй части сезона защитник отметился двумя заброшенными шайбами. Также Чолач вызывается в молодежную и национальную сборные Украины.

Напомним, в финале УХЛ «Сокол» уступил «Донбассу», однако тренерский штаб дончан все равно очень лестно оценил Чолача.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сокол (Киев) CHL

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Сокол» узнал соперников по Континентальному кубку
«Сокол» узнал соперников по Континентальному кубку
Хоккей УХЛ
21:42
Бывший форвард «Кременчуга»: «По уровню УХЛ сопоставима с чемпионатом Беларуси»
Бывший форвард «Кременчуга»: «По уровню УХЛ сопоставима с чемпионатом Беларуси»
Хоккей УХЛ
15:41
«Сокол» продлил контракт с 17-летним форвардом
«Сокол» продлил контракт с 17-летним форвардом
Хоккей УХЛ
15 июня 21:55
Алексей Лубнин: «Я вижу, что хоккей в Украине понемногу развивается»
Эксклюзив Алексей Лубнин: «Я вижу, что хоккей в Украине понемногу развивается»
Хоккей Украинцы в иностранных клубах
15 июня 21:16
«Сокол» опроверг информацию Федерации хоккея Украины о подаче клубом заявки на сезон-2021/22
«Сокол» опроверг информацию Федерации хоккея Украины о подаче клубом заявки на сезон-2021/22
Хоккей УХЛ
15 июня 19:45
Вратарь «Сокола» подписал контракт с чемпионом КХЛ
Вратарь «Сокола» подписал контракт с чемпионом КХЛ
Хоккей УХЛ
10 июня 21:28
1

Новости: Хоккей

«Сокол» узнал соперников по Континентальному кубку
«Сокол» узнал соперников по Континентальному кубку
УХЛ
21:42
Защитник «Сокола» выбран под третьим номером драфта CHL
Защитник «Сокола» выбран под третьим номером драфта CHL
УХЛ
21:26
Бывший форвард «Кременчуга»: «По уровню УХЛ сопоставима с чемпионатом Беларуси»
Бывший форвард «Кременчуга»: «По уровню УХЛ сопоставима с чемпионатом Беларуси»
УХЛ
15:41
Кто куда? Все переходы игроков в клубах УХЛ. Обновляется
Кто куда? Все переходы игроков в клубах УХЛ. Обновляется
УХЛ
14:05
Лидер «Монреаля» получил максимальный штраф за удар россиянина клюшкой
Лидер «Монреаля» получил максимальный штраф за удар россиянина клюшкой
НХЛ
29 июня 18:29
Беттмэн: «Судьи НХЛ лучшие не только в мировом хоккее, но и во всем спорте»
Беттмэн: «Судьи НХЛ лучшие не только в мировом хоккее, но и во всем спорте»
НХЛ
29 июня 17:25
«Монреалю» снова нужно удивлять. В первом матче финала Кубка Стэнли борьбы не получилось
Тема дня
«Монреалю» снова нужно удивлять. В первом матче финала Кубка Стэнли борьбы не получилось
НХЛ
29 июня 15:30
«Тампа-Бэй» — «Монреаль» 5:1, результат матча 29 июня, сыгравшие коэффициенты
«Тампа-Бэй» — «Монреаль» 5:1, результат матча 29 июня, сыгравшие коэффициенты
НХЛ
29 июня 09:00
«Тампа» выиграла первый матч финала у «Монреаля»
«Тампа» выиграла первый матч финала у «Монреаля»
НХЛ
29 июня 08:00
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Все новости