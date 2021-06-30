Защитник «Сокола» выбран под третьим номером драфта CHL

Следующий сезон Артур Чолач может провести за океаном

Артур Чолач / Фото: УХЛ

Украинский защитник Артур Чолач был выбран командой «Бэрри Колтс» под третьим номером драфта Канадской хоккейной лиги (CHL) – турнира, в котором принимают участие исключительно игроки от 16-ти до 20-ти лет.

CHL объединяет три крупнейшие канадские лиги – Хоккейную лигу Онтарио (OHL), Главную юниорскую хоккейную лигу Квебека (QMJHL) и Западную хоккейную лигу (WHL).

В минувшем сезоне 18-летний Чолач выступал в составе «Сокола», которому помог выйти в финал плей-офф. В девяти матчах второй части сезона защитник отметился двумя заброшенными шайбами. Также Чолач вызывается в молодежную и национальную сборные Украины.

Напомним, в финале УХЛ «Сокол» уступил «Донбассу», однако тренерский штаб дончан все равно очень лестно оценил Чолача.