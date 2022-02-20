СК «Сокол» уверенно разобрался с «Мариуполем»
Завораживающее выступление участницы Олимпиады! Шаботова показала невероятный номер на матче СК «Сокол»
Двухкратная чемпионка Украины посетила домашний матч киевлян
21:30
Анастасия Шаботова / фото - hsl.com.ua
Сегодня, 20 февраля, в Броварах СК «Сокол» в очередном домашнем поединке принимал «Мариуполь» в битве за высокие места в турнирной таблице.
Каждый домашний матч киевлян – это яркое и насыщенное шоу для болельщиков, но такое было впервые. Сразу после Олимпийских Игр в Пекине на игру СК «Сокол» приехала известная фигуристка, двухкратная чемпионка Украины – Анастасия Шаботова.
Одна из лучших фигуристок в Украине показала всем гостям «Терминала» невероятно завораживающий номер, удивив своим мастерством и талантом.
Анастасия Шаботова и Владислав Гераскевич сделали вбрасывание на матче СК «Сокол» – «Мариуполь». В самом матче киевляне уверенно разобрались с «Чайками».
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