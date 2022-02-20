Завораживающее выступление участницы Олимпиады! Шаботова показала невероятный номер на матче СК «Сокол»

Двухкратная чемпионка Украины посетила домашний матч киевлян

Анастасия Шаботова / фото - hsl.com.ua

Сегодня, 20 февраля, в Броварах СК «Сокол» в очередном домашнем поединке принимал «Мариуполь» в битве за высокие места в турнирной таблице.

Каждый домашний матч киевлян – это яркое и насыщенное шоу для болельщиков, но такое было впервые. Сразу после Олимпийских Игр в Пекине на игру СК «Сокол» приехала известная фигуристка, двухкратная чемпионка Украины – Анастасия Шаботова.

Одна из лучших фигуристок в Украине показала всем гостям «Терминала» невероятно завораживающий номер, удивив своим мастерством и талантом.

Анастасия Шаботова и Владислав Гераскевич сделали вбрасывание на матче СК «Сокол» – «Мариуполь». В самом матче киевляне уверенно разобрались с «Чайками».