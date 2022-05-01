Збірна України U18 розгромила Австрію і претендує на перемогу на чемпіонаті світу 1В

Від матчу італійців та угорців залежить доля першого місця підопічних Олександра Бобкіна

Збірна України / Фото - IIHF

Збірна України з хокею U18 в заключному матчі чемпіонату світу в дивізіоні 1В розгромила однолітків з Австрії з рахунком 12:4 і підійнялася на першу сходинку, котре дарує путівку в дивізіон 1А.

Підопічні Олександра Бобкіна зустрічалися з суперником, котрий виходив на лід вже без якоїсь вагомої турнірної мотивації. Перший період завершився з рахунком 4:0. Три шайби наші юнаки закинули у більшості, після того як Лука Єрне отримав штраф 5+20, а травмованого Сергія Стецюру виводили за межі майданчику.

Далі суперники трохи налагодили справи в атаці, однак їх оборона систематично збоїла. Зрештою, Микита Сидоренко завершив матч з чотирма закинутими шайбами.

Таким чином, збірна України претендує на перемогу в дивізіоні 1В. Для цього потрібно, щоб у вечірньому матчі господарі турніру Італія не віддали жодного очка Угорщині, але при цьому втрималися від розгрому в шість шайб чи більше.

Чемпіонат світу. Дивізіон 1В. 5 тур

Україна U18 – Австрія U18 12:4 (4:0, 5:2, 3:2)

Шайби: 1:0 – Тиченко (Нікулін, Пазій), 1:53. 2:0 – Сидоренко (Дахновький, Малихін, – більш.), 9:13. 3:0 – Г.Сімчук (Дахновський, Тиченко, – більш.), 4:0 – Трандафілов (Дубський, Крикля, – більш.), 11:41. 4:1 – Цурнінг (Ауер, Стіха), 21:31. 5:1 – Яцишін (Пазій, Дубський), 28:44. 6:1 – Сидоренко (Крикля), 31:12. 7:1 – Волков (Мойсеєв, Сімчук), 35:22. 8:1 – Сидоренко, 35:31. 8:2 – Шерзер (Ліппітш, Цурнінг), 36:42. 9:2 – Сидоренко (Дахновський, Тиченко, – більш.), 37:32. 10:2 – Ковальчук (Тиченко), 45:59. 10:3 – Соллінгер (Стіха), 47:19. 11:3 – Трандафілов (Крикля), 50:29. 12:3 – Дубський (Трандафілов, Волков), 52:18. 12:4 – Ауер, 57:41.

Україна: Малихін; Нікулін – Дахновський, Волков – Курзенков, Кисельов – Шамардін, Козловський; Трандафілов – Крикля – Сидоренко, Мельниченко (2) – Дубський – Яцишін, Тиченко – Пазій (2) – Ковальчук, Стецюра (2) – Г.Сімчук – Мойсеєв (2). Командний штраф – 2 хвилини.

32:08 Ауер не реалізував штрафний кидок (воротар).

Кидки: 24 (9+15+6) – 18 (5+13+14).

Штраф: 10 – 39.