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В России из-за попадания шайбы в голову умер хоккеист из МХЛ

Инцидент произошел во время матча с «Локомотивом»
Хоккей Хоккей в Европе
16 марта 11:39
В России из-за попадания шайбы в голову умер хоккеист из МХЛ
Тимур Файзутдинов / Фото: eurosport.ru

Из-за попадания шайбы в голову во время матча с «Локомотивом» умер защитник МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов.

Инцидент случился 12 марта в Ярославле. 19-летнего хоккеиста госпитализировали, и врачи три дня боролись за его жизнь.

Напомним, ранее умер первый тренер сборной Украины Александр Фадеев.

Карен Агабекян
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