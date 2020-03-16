Умер известный российский комментатор Юрий Розанов
В России из-за попадания шайбы в голову умер хоккеист из МХЛ
Инцидент произошел во время матча с «Локомотивом»
16 марта 11:39
Тимур Файзутдинов / Фото: eurosport.ru
Из-за попадания шайбы в голову во время матча с «Локомотивом» умер защитник МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов.
Инцидент случился 12 марта в Ярославле. 19-летнего хоккеиста госпитализировали, и врачи три дня боролись за его жизнь.
Напомним, ранее умер первый тренер сборной Украины Александр Фадеев.