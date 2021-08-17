Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Знакомство с новичком «Донбасса» Стефановичем – лучший бомбардир сборной Беларуси ответил на семь вопросов

Пятикратный чемпион белорусской экстралиги рассказал о спортивном детстве, карьере и личной жизни
Хоккей УХЛ
12:19
Знакомство с новичком «Донбасса» Стефановичем – лучший бомбардир сборной Беларуси ответил на семь вопросов
Михаил Стефанович / Фото: hcdonbass.com

Перед стартом сезона-2021/22 в составе «Донбасса» произошли значительные изменения. Пресс-служба «Донбасса» начинает более близко знакомить болельщиков донецкой команды с игроками, которые впервые будут защищать цвета дончан. Новички команды ответят на 7 вопросов, которые будут касаться спортивного детства, профессиональной карьеры, личной жизни и много другого.

Одним из ключевых трансферов перед историческим дебютным сезоном ХК «Донбасс» в Хоккейной лиге чемпионов стал переход в донецкий клуб лучшего бомбардира сборной Беларуси, рекордсмена и пятикратного чемпиона белорусской экстралиги Михаила Стефановича.

Вашему вниманию первый выпуск проекта «Семь вопросов».

Напомним, что началась продажа билетов на домашние матчи «Донбасса» в Лиге чемпионов.

Источник: hcdonbass.com Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Донбасс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Стартовала продажа билетов на домашние матчи «Донбасса» в Лиге чемпионов
Стартовала продажа билетов на домашние матчи «Донбасса» в Лиге чемпионов
Хоккей Лига чемпионов
16 августа 19:56
Пересунько: «Сейчас главное восстановиться после тяжелых сборов»
Пересунько: «Сейчас главное восстановиться после тяжелых сборов»
Хоккей УХЛ
15 августа 14:21
«Донбасс» уступил «Краматорску» в серии буллитов
«Донбасс» уступил «Краматорску» в серии буллитов
Хоккей УХЛ
14 августа 16:15
Австрийский гранд с тренером-чемпионом мира и французский гегемон. «Донбассу» в ХЛЧ будет противостоять россыпь звезд
Превью
Австрийский гранд с тренером-чемпионом мира и французский гегемон. «Донбассу» в ХЛЧ будет противостоять россыпь звезд
Хоккей Лига чемпионов
13 августа 18:43
Действующий чемпион и звезды молодежки. Против кого «Донбассу» предстоит сыграть на Мемориале Забойника
Превью
Действующий чемпион и звезды молодежки. Против кого «Донбассу» предстоит сыграть на Мемориале Забойника
Хоккей УХЛ
13 августа 14:47
«Донбасс» и «Краматорск» проведут товарищеский матч
«Донбасс» и «Краматорск» проведут товарищеский матч
Хоккей УХЛ
13 августа 14:30

Новости: Хоккей

«Сокол» проведет контрольный матч с клубом из Беларуси
«Сокол» проведет контрольный матч с клубом из Беларуси
УХЛ
12:44
Знакомство с новичком «Донбасса» Стефановичем – лучший бомбардир сборной Беларуси ответил на семь вопросов
Знакомство с новичком «Донбасса» Стефановичем – лучший бомбардир сборной Беларуси ответил на семь вопросов
УХЛ
12:19
Стартовала продажа билетов на домашние матчи «Донбасса» в Лиге чемпионов
Стартовала продажа билетов на домашние матчи «Донбасса» в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
16 августа 19:56
«Краматорск» и «Кременчуг» сыграют два товарищеских матча
«Краматорск» и «Кременчуг» сыграют два товарищеских матча
УХЛ
16 августа 12:30
Пересунько: «Сейчас главное восстановиться после тяжелых сборов»
Пересунько: «Сейчас главное восстановиться после тяжелых сборов»
УХЛ
15 августа 14:21
НХЛ - об Олимпиаде-2022: «Переговоры продолжаются»
НХЛ - об Олимпиаде-2022: «Переговоры продолжаются»
НХЛ
14 августа 21:55
«Донбасс» уступил «Краматорску» в серии буллитов
«Донбасс» уступил «Краматорску» в серии буллитов
УХЛ
14 августа 16:15
«Кременчуг» в серии буллитов обыграл киевский «Сокол»
«Кременчуг» в серии буллитов обыграл киевский «Сокол»
УХЛ
13 августа 21:55
ХК «Днепр» продолжит свое существование
ХК «Днепр» продолжит свое существование
УХЛ
13 августа 18:55
Все новости

Популярные новости

Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
11
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
30
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 13:07
Все новости