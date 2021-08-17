Знакомство с новичком «Донбасса» Стефановичем – лучший бомбардир сборной Беларуси ответил на семь вопросов

Пятикратный чемпион белорусской экстралиги рассказал о спортивном детстве, карьере и личной жизни

Михаил Стефанович / Фото: hcdonbass.com

Перед стартом сезона-2021/22 в составе «Донбасса» произошли значительные изменения. Пресс-служба «Донбасса» начинает более близко знакомить болельщиков донецкой команды с игроками, которые впервые будут защищать цвета дончан. Новички команды ответят на 7 вопросов, которые будут касаться спортивного детства, профессиональной карьеры, личной жизни и много другого.



Одним из ключевых трансферов перед историческим дебютным сезоном ХК «Донбасс» в Хоккейной лиге чемпионов стал переход в донецкий клуб лучшего бомбардира сборной Беларуси, рекордсмена и пятикратного чемпиона белорусской экстралиги Михаила Стефановича.

Вашему вниманию первый выпуск проекта «Семь вопросов».

Напомним, что началась продажа билетов на домашние матчи «Донбасса» в Лиге чемпионов.