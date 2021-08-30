Георгий Зубко: «Поздравляем «Донбасс» с победой»

Президент ФХУ прокомментировал победу дончан на Открытом Кубке Донбасса

Георгий Зубко / фото - ФХУ

Президент ФХУ Георгий Зубко прокомментировал победу хоккейного клуба «Донбасс» на Открытом Кубке Донбасса.

«Во-первых хочу сказать, что очень хорошо, что команды полным ходом готовятся к новому хоккейному сезону. Кубок Донбасса является регулярным и дает спортсменам возможность проверить себя перед сезоном. Очень видно, как прибавляют спортсмены после отпусков. Конечно же, поздравляем «Донбасс» с победой. Желаем успеха на грядущем международном турнире в Киеве и «Донбассу», и украинским командам».

Как оцените качество хоккея, которое команды демонстрировали в течение турнира?

«Вы знаете, сейчас важно не то, какое качество игры мы ожидаем от спортсменов, а важно то, чтобы они улучшали свои качества перед сезоном, потому что главный хоккейный бой - это чемпионат, поэтому очень хорошо, что у всех команд есть возможность готовиться к сезону».

Как раз говоря о чемпионате - 17 сентября состоится первый матч. Что известно о составе участников, чего ждать украинским болельщикам?

«Завершается прием заявок на участие в новом сезоне первого сентября. У нас уже есть шесть команд, которые начали подготовку к сезону. Мы надеемся, что команд будет восемь. Последний этап подготовки у команд из Херсона. Мы надеемся, что будет команда из Харькова. Поэтому мы надеемся на восемь команд. Полноценный, классный сезон. Надеемся, лучше, чем предыдущий, потому что хоккей должен развиваться и на клубном уровне также».

Ранее было объявлено, что Кубок Украины пройдет в августе, но даты были перенесены. Расскажите подробности.

«Действительно, мы планировали на конец августа - начало сентября Кубок Украины, которого долго не было. Но, учитывая заявки команд, ежегодные Кубки, которые проводит «Кременчуг», «Донбасс», в этом году молодежный чемпионат проводит киевский «Сокол», поэтому мы решили, что проведем Кубок Украины на новогодние праздники. Там будет пауза, которая даст возможность его провести. Поэтому в этом сезоне Кубок Украины пройдет в конце декабря - начале января».

Историческое событие для всего украинского хоккея. Впервые украинский клуб участвует в Лиге чемпионов. Насколько это важно?

«Действительно, историческое событие. Потому что даже две команды в этом году принимают участие в международных соревнованиях. Конечно вся страна будет болеть за донецкий «Донбасс» и за киевский «Сокол». Я бы рекомендовал посмотреть эти поединки всем болельщикам хоккея, потому что это хоккей наивысшего уровня, мировой хоккей, который приезжает в Киев. Покупайте билеты, смотрите этот хоккей по телевидению. Мы болеем за украинские клубы».

Хоккейный клуб «Донбасс» стал победителем юбилейного Открытого Кубка Донбасса.