9 месяцев спустя! Белодед возвращается на татами в новой весовой категории
Стал известен состав сборной Украины по дзюдо на чемпионате Европы, среди 15 спортсменов замечена и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед, не выступавшая на турнирах более 9 месяцев. Она дебютирует в новой для себя весовой категории – до 57 кг.
Полный состав сборной Украины на чемпионат Европы-2022:
Мужчины
60 кг - Артем Лесюк, Дильшот Халматов
66 кг – Богдан Ядов, Евгений Гончарко
73 кг – Александр Кошляк
81 кг – Сергей Кривчач, Геворг Манукян
90 кг - Артем Бубир
+100 кг - Яков Хаммо
Женщины
57 кг - Дарья Белодед
63 кг - Анастасия Антипина
70 кг – Наталья Чистякова, Юлия Курченко
78 кг – Анастасия Турчин, Елизавета Литвиненко.
Чемпионат Европы пройдет с 29 апреля по 1 мая в болгарской Софии.
Комментарии 0