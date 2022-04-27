9 месяцев спустя! Белодед возвращается на татами в новой весовой категории

Дзюдоистка в составе сборной Украины едет на чемпионат Европы

Дарья Белодед

Стал известен состав сборной Украины по дзюдо на чемпионате Европы, среди 15 спортсменов замечена и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед, не выступавшая на турнирах более 9 месяцев. Она дебютирует в новой для себя весовой категории – до 57 кг.

Полный состав сборной Украины на чемпионат Европы-2022:

Мужчины

60 кг - Артем Лесюк, Дильшот Халматов

66 кг – Богдан Ядов, Евгений Гончарко

73 кг – Александр Кошляк

81 кг – Сергей Кривчач, Геворг Манукян

90 кг - Артем Бубир

+100 кг - Яков Хаммо

Женщины

57 кг - Дарья Белодед

63 кг - Анастасия Антипина

70 кг – Наталья Чистякова, Юлия Курченко

78 кг – Анастасия Турчин, Елизавета Литвиненко.

Чемпионат Европы пройдет с 29 апреля по 1 мая в болгарской Софии.