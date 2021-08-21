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Белодед: «Хочу выразить благодарность государству за вознаграждение, которое уже выплатили призерам и чемпионам ОИ»

Титулованная дзюдоистка отметила поддержку от Украины
Дзюдо
12:21
Белодед: «Хочу выразить благодарность государству за вознаграждение, которое уже выплатили призерам и чемпионам ОИ»
Дарья Белодед / Фото - Facebook
Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в дзюдо Дарья Белодед в Instagram сообщила, что уже получила призовые от страны. 

«Хочу выразить большую благодарность нашему государству за вознаграждение, которое уже выплатили призерам и чемпионам ОИ. Невероятно приятно, что наша страна поддерживает спортсменов. Горжусь тем, что представляю Украину».



Белодед – двукратная чемпионка мира в весе до 47 кг. В этой же категории она выиграла бронзу Олимпийских игр-2020 в Токио. Сейчас украинка взяла паузу в карьере, после чего намерена вернуться в новом дивизионе.
Владимир Кириченко
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Дарья Белодед Токио-2020

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