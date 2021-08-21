Белодед: «Мы делаем контент на год три раза, это три дня в году»
Белодед: «Хочу выразить благодарность государству за вознаграждение, которое уже выплатили призерам и чемпионам ОИ»
Титулованная дзюдоистка отметила поддержку от Украины
12:21
Дарья Белодед / Фото - FacebookБронзовый призер Олимпийских игр в Токио в дзюдо Дарья Белодед в Instagram сообщила, что уже получила призовые от страны.
«Хочу выразить большую благодарность нашему государству за вознаграждение, которое уже выплатили призерам и чемпионам ОИ. Невероятно приятно, что наша страна поддерживает спортсменов. Горжусь тем, что представляю Украину».
Белодед – двукратная чемпионка мира в весе до 47 кг. В этой же категории она выиграла бронзу Олимпийских игр-2020 в Токио. Сейчас украинка взяла паузу в карьере, после чего намерена вернуться в новом дивизионе.