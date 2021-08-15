Белодед: «Мы делаем контент на год три раза, это три дня в году»

Дарья не собирается никого знакомить со своей личной жизнью





Дарья Белодед / Фото: instagram Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио дзюдоистка Дарья Белодед рассказала YouTube-каналу INTERSPORT Украина о решении не знакомить поклонников с личной жизнью.

«Не хочу показывать свою личную жизнь. Бывает, я плачу, бывает, мне тяжело. Зачем это показывать? Сбитые руки, мозоли. Я показываю только красивую картинку. Люди, видящие меня каждый день, они знают цену этой медали, знают обстоятельства, почему где-то не вышло выиграть, где-то вышло. Остальные люди могут даже не догадываться. Конечно, после поражений они пишут: «Иди в модели». Но они не знают, что все мои фотосессии, это максимум три раза в год. Мы делаем контент на год три раза, это три дня в году». Напомним, ранее Белодед рассказала как будет возвращаться после Токио-2020.

Карен Агабекян