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Белодед: «Мы делаем контент на год три раза, это три дня в году»

Дарья не собирается никого знакомить со своей личной жизнью

Дзюдо
15 августа 23:15
Белодед: «Мы делаем контент на год три раза, это три дня в году»
Дарья Белодед / Фото: instagram

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио дзюдоистка Дарья Белодед рассказала YouTube-каналу INTERSPORT Украина о решении не знакомить поклонников с личной жизнью.

«Не хочу показывать свою личную жизнь. Бывает, я плачу, бывает, мне тяжело. Зачем это показывать? Сбитые руки, мозоли. Я показываю только красивую картинку.

Люди, видящие меня каждый день, они знают цену этой медали, знают обстоятельства, почему где-то не вышло выиграть, где-то вышло. Остальные люди могут даже не догадываться. Конечно, после поражений они пишут: «Иди в модели». Но они не знают, что все мои фотосессии, это максимум три раза в год. Мы делаем контент на год три раза, это три дня в году».

Напомним, ранее Белодед рассказала как будет возвращаться после Токио-2020.

Карен Агабекян
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Дарья Белодед

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