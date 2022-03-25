Белодед: «Не віриться, шо цілий місяць в Україні відбувається пекло.»
Белодед: «Мы победим россию в битве за свою свободу»
Более месяца орки бомбят украинские земли
17:51
Фото: Facebook
Титулованная дзюдоистка Дарья Белодед в своем Instagram заверила, что нападение россии на Украину не закончится для оккупантов ничем хорошим:
Самое время поставить точку в этой страшной истории. Мы победим в битве за свою свободу. Эта наша страна и наша воля!
Анжелика Терлюга заявила, что без разницы, кто на каком языке обащется, если он любит Украину.
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